L’évolution de la situation sanitaire COVID fait l’objet d’une vigilance constante de la part de la ville de Saint-Denis. Des mesures fortes ont déjà été annoncées par la maire de Saint-Denis depuis la découverte du premier foyer épidémique.

En lien constant avec le préfet et les services de l’État, la maire de Saint-Denis demandé l’installation de points de tests grand public permettant le dépistage volontaire du plus grand nombre de Dionysiennes et de Dionysiens, au plus près de chez eux, dans les quartiers, afin de faciliter leur engagement dans cette démarche.

Ainsi, en partenariat avec l’ARS, la mairie de Saint-Denis informe de l’installation d’un point de dépistage gratuit le samedi 12 septembre au Collège des deux Canons (Esplanade) de 8h30 à 11h30.

Le dépistage de Covid-19 est gratuit et sans ordonnance. Le test s’effectue par dépistage RT-PCR qui permet de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, et de mettre en oeuvre de mesures nécessaires (isolement de personne principalement) en cas de résultat positif.

Le port du masque est obligatoire.

