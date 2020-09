Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Depuis le 21 août 2020, la pratique de certaines activités sportives est interdite par arrêté préfectoral. 90% des structures sportives ont validé pour la fermeture de l'ensemble des sites sportifs à Saint-Denis. Près de 45 jours plus tard, ce vendredi 25 septembre, Ericka Bareigts maire de la commune, a annoncé vouloir rouvrir ces structures à partir du 1er octobre prochain. "La Ville de Saint-Denis se propose donc d'accompagner et de travailler en étroite collaboration avec les ligues, comités et associations sportives basés sur notre territoire pour permettre une reprise de l'activité en toute sécurité sanitaire" a-t-elle indiqué. Des mesures strictes seront cependant à respecter. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

