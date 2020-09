Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Mis en place par la Ville, l'Institut Municipal des Langues et des Cultures (IMLC) propose dans toutes les écoles publiques, un apprentissage ludique des langues telles que l'Anglais, le Tamoul, l'Hindi, le Mandarin, l'Arabe, le Portugais, le Malgache, le Swahili (Iles de La Lune), le Gujrati et le Patrimoine Réunionnais. L'Institut recherche actuellement des intervenants en Hindi, Gujrati, Mandarin, Portugais, Tamoul et Patrimoine Réunionnais. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Denis ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Mis en place par la Ville, l'Institut Municipal des Langues et des Cultures (IMLC) propose dans toutes les écoles publiques, un apprentissage ludique des langues telles que l'Anglais, le Tamoul, l'Hindi, le Mandarin, l'Arabe, le Portugais, le Malgache, le Swahili (Iles de La Lune), le Gujrati et le Patrimoine Réunionnais. L'Institut recherche actuellement des intervenants en Hindi, Gujrati, Mandarin, Portugais, Tamoul et Patrimoine Réunionnais. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Denis ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)