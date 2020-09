Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Comme chaque année, la ville de Saint-Denis récompense ses agents ayant plus de 20 ans de fonction au sein de la collectivité. Une récompense qui se traduit par une remise des médailles d'honneur du travail : d'argent (20 ans), de vermeil (30 ans), d'or (35 ans) ou encore de grand or (40 ans). La première des trois cérémonies a eu lieu ce mercredi 30 septembre 2020. Les deux autres ont lieu ces jeudi 1er octobre et vendredi 2 octobre. Nous publions le communiqué et la première remise de récompenses ci-dessous. (Photo rb/www.ipeunion.com)

