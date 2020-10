Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Endommagée par le temps et les intempéries, la piste de Bicross de Saint-Denis avait besoin de travaux. Infrastructure du Coeur Vert Familial, cette piste fait donc, depuis plusieurs semaines l'objet d'une réhabilitation totale. Une réfection importante qui permettra la tenue de compétition de BMX de niveau national et surtout qui permettra aux jeunes Dionysiens de s'entraîner dans des conditions optimales et d'en faire de futurs champions. La livraison de cette installation de haut niveau est prévue pour la fin octobre. (Photos Saint-Denis)

Endommagée par le temps et les intempéries, la piste de Bicross de Saint-Denis avait besoin de travaux. Infrastructure du Coeur Vert Familial, cette piste fait donc, depuis plusieurs semaines l'objet d'une réhabilitation totale. Une réfection importante qui permettra la tenue de compétition de BMX de niveau national et surtout qui permettra aux jeunes Dionysiens de s'entraîner dans des conditions optimales et d'en faire de futurs champions. La livraison de cette installation de haut niveau est prévue pour la fin octobre. (Photos Saint-Denis)