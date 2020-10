A l'occasion d'Octobre rose, la ville de Saint-Denis se pare de cette couleur, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Des parapluies ouverts ont été installés au-dessus des rues Maréchal Leclerc et Jean-Chatel. Une initiative qui unit la commune de Saint-Denis aux associations Odysséa, Ladies Circle, et Un autre regard. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Les rues du centre-ville de Saint-Denis se parent de rose. Des parapluies ont été installés rues Maréchal Leclerc et Jean Chatel, à l'occasion du mois de mobilisation pour la sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Le chef-lieu s'engage aux côtés des associations Odysséa, Ladies Circle, et Un autre regard à l'occasion d'Octobre rose.

Odysséa Réunion, qui depuis 2008, organise chaque année début novembre une série de marches et de courses permettant de collecter des fonds destinés à accompagner et soutenir les malades du cancer du sein sur l'île. Cette année en raison de la crise sanitaire, la course ne se déroulera pas comme d'habitude dans la forêt de l'Etang-Salé-les-Bains mais en version virtuelle et connectée. Neuf jours de challenge du dimanche 31 octobre au dimanche 8 novembre.

En 2019, Run Odysséa a pu venir en aide à 41 Dionysiennes touchées par la maladie pour la prise en charge de produits de confort. Sur cette commune, trois associations sportives, toutes labélisées Sport Santé Bien Etre, proposent de l'activité physique adaptée après cancer avec un financement Odysséa. Il s'agit du comité départemental de gymnastique volontaire, le Racing Club de Saint-Denis et l'association Aqua Bien Etre. L'association Un Autre Regard, dont le siège social est à Saint-Denis et l'activité départemental, est également financée par les dons Odysséa Réunion. Pour pouvoir continuer à aider les personnes touchées par la maladie en 2021, il faut rester mobilisés et engagés, même en connecté !

A La Réunion, en 2013, on enregistre 1074 cas de cancers chez la femme, dont 329 pour le seul cancer du sein. 449 femmes sont décédées d'un cancer, dont 68 d'un cancer du sein. (Source: Observatoire régional de la Santé Océan Indien). Le décès par cancer du sein reste le plus fréquent mais les femmes meurent moins d'un cancer du sein s'il est diagnostiqué à temps. Le dépistage organisé du cancer du sein à la Réunion est mis en place par le CRCDC pour les Réunionnaises âgées de 50 à 74 ans tous les deux ans par courrier. Hélas, le taux de participation ne dépasse pas 50%. Les dons collectés par Odysséa Réunion en 2018 ont permis d'aider en 2019 plus de 250 personnes touchées par la maladie sur l'île.

