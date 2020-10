L'Agence régionale de santé et la commune de Saint-Denis organisent une opération de démoustication dans le quartier de la Trinité. "Ces zones feront l'objet d'un traitement en pulvérisation nocturne, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2020. Cette opération se déroulera entre minuit et 5h du matin" informe la mairie. En cas d'imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les recommandations avant le traitement :

- couvrir les bassins et aquarium,

- mettre à l’abri les tortues

- fermer portes et fenêtres

- protéger les ruchers*

Les recommandations après le traitement :

- maintenir portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement

- éviter, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures

- laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer

Plus d'informations sur le site www.saintdenis.re

