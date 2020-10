La mairie de Saint-Denis veut proposer des résidences de territoire à des artistes et/ou associations dans dix quartiers. Les domaines ciblés tournent autour des arts plastiques et visuels (Graff, peinture, photographie, sculpture, installation plastique, etc).

De l'art malgré la Covid. En dépit du contexte sanitaire particulièrement tendu, la ville de Saint-Denis lance son appel d'offres destinés aux artistes plasticiens pour vivre, sur une durée de trois mois, au plus près des Dionysiennes et Dionysiens. Au total plus de dix quartiers sont concernés que les artistes pourront investir à partir de novembre 2020. Parmi lesquels : Sainte-Clothilde, Chaudron, La Montagne ou encore Bellepierre,

L'objectif l'appel à projet de la mairie est ainsi de " favoriser les pratiques culturelles des publics les plus éloignés des structures de diffusion, de manière durable", communique la ville sur son site. Elle souhaite également mettre ses habitants au contact des artistes, et "en situation 'de faire' dans des projets artistiques de proximité". Une expérience qui a vocation à "marquer de manière durable l’espace du quartier d’implantation de l’empreinte de la résidence.

La date de réception des dossiers est limitée au 30 octobre. Plus d'information sur le site officiel de la mairie de Saint-Denis.

Pour connaître tous les détails de cet appel à projet, les critères de sélection et les pièces demandées, vous pouvez télécharger le dossier complet.