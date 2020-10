Les caméras de DionyCité et DionyActu ont fait le tour des récentes actualités de la commune de Saint-Denis, centrées sur ce mois d'octobre rose, mais également les bons plans à vélo à Saint-Denis. Elles jettent aussi la lumière sur les dangers que recèle internet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

-Dionycité Mag | Mobilisés pour le dépistage / Des bacs pour les bio-déchets-

A l'occasion du mois de mobilisation pour la sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer du sein, la Ville de Saint-Denis s'engage aux côtés des associations Odysséa, Ladies Circle, et Un autre regard. Symboliquement, elle a notamment choisi d'installer 150 parasols roses dans la rue Jean Châtel mais également d'illuminer de la même couleur certains bâtiments publics.

"A quoi servent ces bacs marrons ?" , pour y répondre, Maurice Gironcel, président de la Cinor, en compagnie de Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, organisait une conférence de presse. Outre l’aspect informationnel autour de ce nouvel outil, il était aussi question d’une meilleure gestion des déchets et de maintenir la politique en faveur du respect de l’environnement.

-Dionycité Actu | Tout le monde à vélo !-

Saint-Denis tend à devenir une ville écologique et durable. Cela passe par un changement de nos habitudes et notamment de nos modes de déplacement. Dans la continuité du Plan Vélo, la police municipale mais également certains agents de la Ville montrent l’exemple en privilégiant les mobilités douces telles que le vélo ou la trottinette.

-Dionycité Mag | Un Plan Vélo pour Saint-Denis-

Parce que l'attractivité de la ville génère toujours plus d'embouteillages, la mobilité douce constitue une réponse intéressante à ce problème. C'est dans cette optique que la Ville de Saint-Denis a lancé ce lundi son plan vélo. Un plan ambitieux qui se donne 6 ans pour améliorer sensiblement l'offre en matière d'équipements cyclistes et plus globalement pour encourager la pratique de la petite reine.

-Les dangers d'internet | Éduquer et prévenir-

Internet peut être un formidable outil de connaissances et d'ouverture au monde mais il peut également être le lieu de tous les dangers.

A l'occasion de la journée de la non-violence qui se tenait la semaine dernière, la Ville a proposé aux enfants de ses écoles une animation de sensibilisation au cyber-harcèlement : éduquer et prévenir est primordial pour que nos marmailles ne tombent pas dans les pièges de la toile.