La ville de Saint-Denis souhaite proposer des résidences de territoire à des artistes et/ou associations essentiellement dans les domaines plastiques et visuels pour une durée de trois mois. La mairie lance un appel à projet jusqu'au 30 octobre 2020.

Pour 2020, la ville de Saint-Denis maintient sa politique culturelle dynamique et ambitieuse, malgré le contexte sanitaire exceptionnel, tout en respectant les préconisations gouvernementales liées à la Covid 19.

Dans le cadre d’une reprise d’activité soutenue et d’une volonté affirmée d’offrir à nouveau une activité culturelle forte aux Dionysiennes et aux Dionysiens, la Ville souhaite proposer des résidences de territoire à des artistes et/ou associations dans dix quartiers, au plus près des habitants, essentiellement dans les domaines plastiques et visuels : graff, peinture, photographie, sculpture, installation plastique, etc.

Durée de la résidence :

A partir de novembre 2020, pour une durée de 3 mois

Objectifs de l'appel à projet :

- Favoriser les pratiques culturelles des publics les plus éloignés des structures de diffusion, de manière durable,

- Permettre aux habitants des quartiers d’être en situation "de faire" dans des projets artistiques de proximité,

- Assurer la médiation entre les habitants et les oeuvres en création,

- Privilégier l’espace public pour les temps de restitution,

- Marquer de manière durable l’espace du quartier d’implantation de l’empreinte de la résidence.

Modalités de soutien aux artistes :

- Soutien financier

Ces résidences se situent dans le cadre d’un appel à projet avec une enveloppe budgétaire prédéfinie ne pouvant excéder 6 000 euros par projet de territoire, financée par la Ville de Saint-Denis.

- Soutien logistique

La Ville fournira aux artistes qui le souhaitent un lieu de résidence en ordre de marche (eau, électricité, entretien courant) ainsi que le petit mobilier nécessaire.

Date limite de réception des dossiers : 30 octobre 2020