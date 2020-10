Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Octobre à 14H13

La ville de Saint-Denis entend développer les circuits cours et un modèle alternatif agricole. L'enjeu: mieux manger, et faire du sport, avec pour but de mieux vivre. Malgré l'annulation du Tour Auto et du Tour Cycliste sur l'île, de nombreux dispositifs sportifs sont de retour dans la ville.

