Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

La maire de Saint-Denis a participé ce mercredi matin 28 octobre 2020 au Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion. "Cet engagement s'inscrit dans la continuité des actions qu'elle a menées en soutien au CHU et à son personnel en tant que Ministre et de Députée afin de garantir une prise en charge médicale optimale des Réunionnais et de leurs familles" souligne la commune, dont nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

