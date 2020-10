Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La septième édition du "samedi des papas" se déroule aujourd'hui à partir de 9h au lieu d'accueil enfants-parents Ti chemin Grand Chemin à Sainte-Clotilde. Cette matinée est dédiée à la rencontre et l'échange entre les papas et favorise les moments privilégiés entre père et enfants. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

La septième édition du "samedi des papas" se déroule aujourd'hui à partir de 9h au lieu d'accueil enfants-parents Ti chemin Grand Chemin à Sainte-Clotilde. Cette matinée est dédiée à la rencontre et l'échange entre les papas et favorise les moments privilégiés entre père et enfants. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)