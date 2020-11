Dans le cadre de sa lutte contre les déchets, la commune de Saint-Denis valorise les "food trucks" : des camions qui servent de la nourriture à emporter. La cuisine du monde est à l'honneur, dans une démarche éco-responsable. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Facebook Burger Trotter)

Parce que notre alimentation représente un tiers des émissions de gaz à effets de serre, nous pouvons toutes et tous, par des gestes simples, limiter notre empreinte carbone. Notamment en :

- cuisinant local,

- respectant la saisonnalité des produits,

- favorisant les produits locaux,

- réutilisant les emballages...

La ville de Saint-Denis s’engage dans cette démarche afin de sensibiliser l’opinion sur le véritable impact de l’alimentation sur notre environnement.

Au travers de son "Food Truck Tour", la Ville met en valeur la cuisine du monde à travers des restaurants mobiles qui ont fait le choix d’une démarche éco-responsable tentant de réduire au mieux leur impact carbone.

6 commerçants, engagés dans cette démarche aux côtés de la Ville vous proposent donc de découvrir leurs cartes. Pour vous aider à vous inscrire dans cette démarche tout en vous régalant, ces Food Trucks apportent une attention particulière aux choix des ingrédients, réduisent leur quantité de déchets et leur consommation d’eau et d’énergie !

Nous vous invitons à les découvrir :

LE BURGER TROTTER

Lundi : Préfecture Square Labourdonnais

Mardi : Jardin de l’État

Mercredi : La Poste Rue du Maréchal Leclerc

Jeudi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Vendredi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Samedi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Spécialité : Burger artisanal

Partenaire de la Ville depuis 2016, le Burger Trotter propose une gamme d’hamburgers élaborés à partir de produits frais et provenant d’artisans boulanger et boucher. Le Burger Trotter prépare ses burgers avec des fromages locaux tels que le Piton Maïdo, le Piton de la Fournaise ou la Petite Raclette péï. Tous ses hamburgers sont également proposés avec un steak de tofu bio péï.

En savoir plus

TET FR?

Lundi : /

Mardi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Mercredi : Préfecture Square Labourdonnais

Jeudi : Jardin de l’État

Vendredi : Préfecture Square Labourdonnais

Samedi : Jardin de l’État

Spécialité : Croque-monsieur – Salade Bar

Dans son Food Truck tout bleu, Hector élabore des croque-monsieur revisités et des thés glacés maison avec les aromates du jardin. Depuis son bar à salade, Têt Fré favorise le recyclage d’emballage en récompensant les personnes qui apportent leur propre contenant. Dans l’optique de valorisation des déchets, Têt Fré fait don d’épluchures de légumes pour les animaux et composte tous ses déchets organiques.

En savoir plus

TI BRETON

Lundi : Jardin de l’État

Mardi : /

Mercredi : Jardin de l’État

Jeudi : Préfecture Square Labourdonnais

Vendredi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Samedi : La Poste Rue du Maréchal Leclerc

Spécialité : Galettes et crêpes bretonnes

Le restaurant ambulant Ti Breton vous fait découvrir les spécialités bretonnes confectionnés à partir de produits frais locaux. Sur place ou à emporter, vous dégusterez galettes et crêpes aux couleurs bretonnes dans des assiettes en bagasse de cannes accompagnées d’une boisson rafraichissante à siroter avec une paille en bambou.

En savoir plus

LE KOMPOZ’EAT

Lundi : Parking La Vie Claire

Mardi : Parking La Vie Claire

Mercredi : /

Jeudi : Préfecture Square Labourdonnais

Vendredi : Jardin de l’État

Samedi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Salade bar ambulant, le KompoZ’Eat vous propose de "kompoz’er" votre salade à base de pâtes et ou de boulgour bio accompagné de fruits et légumes issues de cultures raisonnées. Avec sa cuisine aux saveurs originales, ce food truck vous propose des mets à la fois sains et gourmands. Et pour limiter les barquettes à usage unique, KompoZ’Eat encourage ses clients à venir avec leur propre contenant en leur offrant une remise.

En savoir plus

WOK & BOWL

Lundi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Mardi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Mercredi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Jeudi : Ravine du Chaudron (face à Mr. Bricolage)

Vendredi : Préfecture Square Labourdonnais

Samedi : /

Pour élaborer ses spécialités chinoises, Tirikou fait appel à des fournisseurs de produits frais et locaux. Dans sa démarche éco-responsable, il propose la vente de plats végétariens pour convenir à tous les régimes alimentaires et favoriser la consommation de protéines végétales.

En savoir plus

TUKTUK À SALADE

Lundi : La Poste Rue du Maréchal Leclerc

Mardi : Préfecture Square Labourdonnais

Mercredi : Route de la Rivière des Pluies

Jeudi : La Poste Rue du Maréchal Leclerc

Vendredi : /

Samedi : /

Spécialité : Salades et jus de fruits frais

Dernier arrivé dans le dispositif Food truck Tour de Saint-Denis, Tuktuk à salade, avec son allure atypique, vous propose de nombreux ingrédients frais pour la composition de votre salade sur mesure. Soucieux de proposer des produits péi, ce food truck utilise les circuits-courts en faisant appel à des producteurs de Dos d’Âne et du Tampon qui pratiquent une agriculture raisonnée.

En savoir plus

Pour tout savoir sur la démarche Zéro Carbo, rendez-vous sur www.lefooding.com