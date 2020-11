Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Un outil de réalité virtuelle sera présent dans le hall d'accueil de l'Hôtel de ville de Saint-Denis du 16 au 20 novembre 2020. Le but : visualiser les différents tracés proposés pour la nouvelle entrée ouest (NEO) de la commune. Lancé à la mi-septembre, le débat NEO a pour but d'inciter les citoyens à participer à la décision sur l'aménagement du Barachois et la traversée de Saint-Denis (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

