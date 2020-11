Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 22 heures

L'Agence Régionale de Santé, avec la collaboration de la ville de Saint-Denis, organise deux opérations de traitement du quartier de Sainte-Clothilde dans la nuit du 15 et 16 novembre 2020, et du 18 au 19 novembre 2020. Objectif : lutter contre la dengue avec l'apparition de nouveaux cas dans la commune et notamment dans ce quartier. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Agence Régionale de Santé, avec la collaboration de la ville de Saint-Denis, organise deux opérations de traitement du quartier de Sainte-Clothilde dans la nuit du 15 et 16 novembre 2020, et du 18 au 19 novembre 2020. Objectif : lutter contre la dengue avec l'apparition de nouveaux cas dans la commune et notamment dans ce quartier. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)