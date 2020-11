Alors que le débat public concernant la nouvelle entrée ouest (NEO) de Saint-Denis a débuté depuis plus de deux mois, la ville de Saint-Denis a installé une table interactive pour permettre aux Dionysiens de visualiser à quoi ressemblera le Barachois de demain. (Photo as/www.ipreunion.com)

Les Réunionnais ont jusqu'au 31 décembre pour donner leur avis sur les cinq tracés proposés. Une modification de l'entrée de ville, la création de tranchées ouvertes et couvertes côté mer, et un tracé en tunnel ont été proposés. Jean-Pierre Marcheau, troisième adjoint en charge des mobilités, détaille les différents tracés, regardez :





C'est désormais à la population de se prononcer sur les différents tracés, sur internet ou à la mairie de Saint-Denis. En se rendant à l'hôtel de ville, il sera cependant possible de visualiser en 3D les différents travaux proposés, grâce à un casque de réalité virtuelle. Dans les semaines à venir, la table sera déplacée à la Région puis à la Cinor.



"On peut sortir d'une vision de plan pour se projeter dans l'espace. Une fois le scénario choisi, on a aussi la possibilité de l'aménager à sa guise en y ajoutant des aménagements" précise Xavier Rossignal, directeur des grands projets de la mairie de Saint-Denis. Regardez :





Pour l'heure, seule une centaine de personnes ont apporté leur avis sur les différents projets. Une fois toutes les remarques collectées, la Commission nationale du débat public (CDNP) aura deux mois pour faire son rapport et restituer toutes les remarques qui auront été faites. Les maîtres d'ouvrage - Saint-Denis, la Région et la Cinor - en tiendront donc compte pour choisir le scénario final. Les travaux ne devraient cependant pas débuter avant 2025. "C'est un projet sur le long terme" précise Jean-Pierre Marcheau.



La mairie de Saint-Denis insiste sur l'importance d'apporter son avis sur la question. "Le Barachois est un lieu de souvenir, où fêtes populaires, républicaines et bals se côtoyaient. Chacun a des souvenirs sur le Barachois, c'est pour ça qu'il est important de le redynamiser et le faire revivre" termine Brigitte Adame, 2ème adjointe responsable du Pôle Ville Citoyenne



Le débat est ouvert aux Dionysiens comme aux autres habitants de l'île.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com