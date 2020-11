Au coeur vert familial l'arbre symbolique des droits de l'enfant a été planté en présence de deux enfants de Saint-Denis sur un espace dédié à la médiathèque François Mitterrand, à l'occasion de la Journée des droits de l'enfant. L'arbre planté est un Jacaranda dont les fleurs bleues apparaissent en novembre et qui sera donc en fleurs tous les ans pour honorer la date du 20 novembre. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Dans le cadre de la Journée des droits de l'enfant, la ville de Saint-Denis a mis en place le comité de pilotage " Ecole Bienveillante ". La commune vise à devenir partenaire d'UNICEF France et obtenir le label " Ville Amie des Enfants " pour la période 2020-2026 s'engageant à respecter les droits de l'enfant.

"C'est une ville dans laquelle la voix, les besoins, les priorités et les droits des enfants font partie intégrante des politiques, des décisions et des programmes publics. Une ville amie des enfants est donc une ville adaptée à toutes et à tous" écrit la commune de Saint-Denis.

Des bâtiments ont été illuminés en bleu depuis le jeudi 19 novembre jusqu'à dimanche 22 novembre inclus :

- les deux dames aux fleurs

- la médiathèque François Mitterrand

- les totems d'entrée de Ville (Est et Ouest)

- l'Ancien Hôtel de Ville

POUR NOS PETITS DIONYSIENS :

Programme qui s'est tenu du 16 au 20 novembre 2020 : dans l'ensemble des écoles de la ville et accueils collectifs de mineurs (ACM) - mercredi jeunesse (programme détaillé par école et ACM).

• Jeux et animations interactifs pour appréhender les notions sur les droits liés à l'accès à l'eau, à l'environnement, droit de l'homme.

• Ateliers de sensibilisation sur les abus sexuels.

• Ateliers de bienveillance : Donner la parole aux enfants à travers des petites scénettes, expression libre.

• 13 conteurs de l'association Kozé Conté interviennent pendant 5 jours dans 5 écoles différentes et ACM : plus de 60 spectacles de contes de 40 minutes environ.

• Atelier Institut Municipal des Langues : Les droits dans les différents pays issus de notre culture.

• Sensibilisation au cyber harcèlement.

• Débat sur les droits des enfants à l'aide d'un support vidéo - Échanges autour de la vidéo.

• Ateliers parentalité : sensibilisation et explication sur le programme nutritionnel de la Ville et séance de dégustation (référence au droit de manger sainement)

• Ateliers parentalité : groupe de parole / café débat sur les droits de l'enfant avec les familles (transmettre des informations sur les droits de l'enfant et des parents de manière ludique, offrir aux familles un espace de parole " libre " et " bienveillant " leur permettant d'évoquer leur ressenti et questionnement. • Réduire les tensions au sein des cellules familiales avec une psychologue du réseau PRE (Projet Réussite Educative).

• Ateliers loisirs créatifs, dessins, fresques...