Le Lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis a inauguré ce mardi 24 novembre 2020 un nouveau plateau mécatronique et a également présenté sa nouvelle licence professionnelle mécatronique et robotique, en partenariat avec l'IUT de la Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'IUT (Photos : IUT de La Réunion)

"Le Lycée Lislet Geoffroy inaugure cette année son nouveau plateau mécatronique qui permettra aux étudiants de se former sur des machines aux technologies de pointe. Le lycée propose en effet des formations dans les domaines des automatismes et des équipements industriels, en particulier le BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés (BTS CRSA). Depuis la rentrée 2020, le Lycée propose également, en partenariat avec l’IUT de la Réunion, une Licence Professionnelle Mécatronique et Robotique. Cette nouvelle formation permet aux étudiants de monter en compétence, et d’atteindre un niveau bac+3 tout en ayant leur premier emploi grâce à l’alternance en entreprise.

Qu’est-ce que la mécatronique ?

La mécatronique est plus qu'une alliance, c'est une démarche qui vise l'intégration de la mécanique, l'informatique, l'électronique, la pneumatique, l'automatique dans les systèmes de production industrielle. Il ne s'agit plus de travailler côte à côte, mais d'unifier toutes ces techniques. La mécatronique se retrouve dans tous les équipements industriels nécessitant un mécanisme. La robotique industrielle fournit une base mécanique extrêmement fiable et programmable permettant de construire la machine dont l'entreprise a besoin.

Le plateau mécatronique du Lycée

Il s’agit d’un plateau technique de 580 m2 construit pour les besoins en formation du BTS CRSA. Il intègre des plateformes d'automatismes industriels, des mécanismes variés, de la pneumatique, du motion control et les outils CAO associés. L'équipement du lycée en robotique a commencé en 2017. Un troisième robot est commandé, et un quatrième doit arriver l’année prochaine.

Depuis le lancement du projet de Licence Professionnelle, le lycée a investi près de 180 000 € sur ses fonds propres, provenant en partie de la taxe d’apprentissage financée par les entreprises. Les équipements acquis correspondent à ceux utilisés par les entreprises partenaires réunionnaises : robots, travaux, réseau informatique, nouvelles plateformes d’automatisme, logiciels... Ce plateau veut aussi proposer des matériels nouveaux que les entreprises partenaires peuvent venir tester comme des caméras de contrôle ou des équipements de vision.

A ce jour, 21 entreprises ont signé une lettre de partenariat avec le lycée. Cet engagement est une grande source de motivation pour l’équipe pédagogique et les jeunes apprenants.

La nouvelle licence professionnelle

La Licence Professionnelle Mécatronique et Robotique, Parcours Ingénierie des Systèmes Automatisés a été ouverte à la rentrée 2020 par l’IUT de La Réunion. Il s’agit de la première Licence Professionnelle dans les métiers de l’Industrie à La Réunion. Elle répond à un besoin du tissu industriel local d’embaucher des techniciens supérieurs formés, de niveau bac +3.

Les cours se déroulent majoritairement sur le plateau mécatronique du lycée Lislet Geoffroy et en alternance en entreprise (520 heures d’enseignements et 34 semaines en entreprise).

Cette licence s’appuie sur :

• les compétences dans le domaine du numérique développées au sein du département Réseaux et Télécommunications de l’IUT de La Réunion,

• les compétences de l’équipe technique du Lycée Lislet Geoffroy,

• un programme pédagogique établi par l’IUT de Rennes.

14 étudiantes et étudiants composent cette première promotion, issus de différents BTS de l’île (CRSA, CIRA, maintenance, électrotechnique) ou d’IUT en métropole (les filières industries n’existent pas à la Réunion en IUT). La motivation est grande dans la promotion et les jeunes sont très investis. Les formateurs sont des enseignants de lycées, de l’IUT, et des intervenants professionnels du monde de l’entreprise.

Cette licence forme des professionnels possédant des compétences transverses en automatisation industrielle et en robotique. Les diplômés seront capables de :

• Participer à l’élaboration du cahier des charges de projets transversaux en mécatronique ainsi qu’à la rédaction du document de spécification et à la constitution des dossiers techniques

• Concevoir et intégrer des systèmes de production automatisés

• Mettre en œuvre des systèmes de commande et des robots intégrés dans un système de production (programmation, réglage, mise au point)

• Maîtriser les méthodes et techniques employées dans les réseaux de communication industrielle

• Concevoir les installations de production en vue de l’intégration de produits d’automatisation et de robots industriels standards

• Assurer les liens qui permettent de relier les machines de production à l’informatique de gestion

• Mettre au point et réaliser la maintenance des équipements de vision industrielle dans le domaine du contrôle

Et après ?

Les diplômés travailleront dans les entreprises spécialisées dans le domaine des automatismes industriels et de la robotique, ou dans des entreprises qui utilisent des systèmes automatisés ou robotisés. Ils pourront participer aux améliorations des outils, leur programmation, la définition des équipements complets ou des différents sous-systèmes.

Ce domaine correspond à de nombreuses applications à La Réunion : fabrication, conditionnement, marquages, expédition, préfabrication ... dans des secteurs d’activité dynamiques à La Réunion tels que l’agroalimentaire, la métallurgie, les plastiques, le bâtiment, l’énergie ... Les entreprises locales pourront donc trouver ces compétences à La Réunion afin de privilégier l’emploi local."