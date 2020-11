Comment améliorer le réseau Citalis ? Exprimez-vous ! Vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour imaginez les réseaux de demain. Que ce soit en matière de lignes, d'arrêts, de sécurité ou encore d'accueil, soumettez vos propositions. Pour cela il faut être âgé de plus de 18 ans et habiter sur Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne. Nous publions le communiqué de a ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le réseau Citalis vous propose de vous faire entendre et de donner votre avis sur les sujets qui permettront d’améliorer le réseau de demain : lignes, arrêts, accueil, sécurité ... Vous avez plus de 18 ans et vous habitez Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne ? Devenez membre du Comité des voyageurs Citalis et représentez votre secteur !

Comment faire ? Vous devez déposer votre candidature :

Via le formulaire en ligne de Citalis.

Par voie postale après avoir téléchargé la version imprimable sur le site de la ville de Saint-Denis. Date limite de dépôt de dossier : 31 décembre 2020.