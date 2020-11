Les caméras de DionyCité et DionyActu ont fait le tour des récentes actualités de la commune de Saint-Denis, mettant en avant les futures décorations de fêtes crées par la médiathèque, la remise de clés des Eco-Box auprès de plusieurs familles et également les différentes actions mises en oeuvre avec les petits Dionysiens dans le cadre de la journée internationale des droits de l'enfant. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Préparer les fêtes : déco et création artistique

Depuis quelques semaines, des agents de la médiathèque mènent un projet de création artistique pour les décorations de fin d'année. Mur de fleurs en papier, suspensions faites de bouteille de récupération ou encore tenture sur papier peint : autant de magnifiques décorations qui ne demandent que très peu de matériel mais juste un peu d'imagination.

Des créations que vous pourrez découvrir à la médiathèque dans les prochains jours et qui sans nul doute vous inciteront à la création en évitant le gaspillage.

- Dionycité | Remise de clés des Eco-Box / Un chèque solidaire pour le CCAS

Cette semaine, plusieurs familles se sont vu remettre les clés de leur Eco-Box. À travers la mise à disposition de ces locaux, la Ville souhaite développer des villages de proximité d’offres commerciales et ainsi dynamiser les quartiers. 20 000 euros, c’est la somme qui a été attribuée au CCAS de la Ville afin de soutenir les publics les plus vulnérables. Un don du Casino de Saint-Denis renouvelé chaque année et d’autant plus important compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

- Dionycité | Engagé pour les enfants

La semaine dernière, plusieurs actions ont été menées au côté des petits Dionysiens dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant : mise en place d’ateliers thématiques, création d’arbre à rêves et plantation d’un Jacaranda, autant d’actions symboliques mais aussi concrètes qui visent à accompagner nos enfants à devenir les citoyens heureux, épanouis et bienveillants de demain.