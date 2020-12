Ce jeudi 3 décembre 2020, Yannick Noah continue sa tournée de l'île avec l'association Fête le mur. Cette fois c'est avec les marmailles de l'école élémentaire de Champ Fleuri (Saint-Denis) qu'il a échangé quelques balles. L'ancien tennisman et chanteur, arrivé sur l'île le 26 novembre, repart ce vendredi 4 décembre. En tant que président-fondateur de "Fête le Mur", il a fait le tour des écoles de l'île pour raconter son parcours et échanger quelques balles avec les enfants sur le terrain. (Photos/vidéos rb/www.ipreunion.com)

"J'ai joué avec Yannick Noah" raconte l'un des enfants, tout fier. "Je m'appelle Noah, avec un h à la fin comme Yannick Noah !" dit-il du haut de ses 10 ans. "On a échangé quelques passes et un petit match, c'était très bien !" Même s'il est plus habitué au badminton, l'expérience du tennis lui a bien plu.

"Yannick Noah est super marrant, il est super gentil aussi" racontent plusieurs élèves qui attendent de se poser un peu pour demander une dédicace au tennisman, chanteur et fondateur de l'association Fête le mur. "C'est un grand honneur de le voir en vrai, c'est pas personne quand même, c'est Yannick Noah. C'est un vrai plaisir !" ajoute un jeune garçon.

Yannick Noah, après une semaine passée sur l'île, repart ce vendredi 4 décembre.

Lire aussi : Yannick Noah fait découvrir le tennis aux marmailles des quartiers sensibles de La Réunion

Lire aussi : Saint-Paul : Yannick Noah apprend le tennis aux marmailles de Plateau-Caillou

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com