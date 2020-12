Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Ce samedi 5 décembre 2020 les 70 anciens enfants de la Creuse venus à La Réunion en début de semaine sont accueillis par la ville de Saint-Denis et la préfecture pour une conférence de la "réconciliation". L'occasion de rappeler l'importance du travail de mémoire face à l'horreur de cette page de notre histoire, lorsque plus de 2.000 mineurs réunionnais ont été envoyés vers la Métropole entre 1962 et 1984, dans la Creuse mais aussi 82 autres départements, afin de repeupler les zones rurales. Le préfet de La Réunion Jacques Billant a insisté sur le nécessaire travail de mémoire et a annoncé un projet de plaque mémorielle à l'aéroport d'Orly. (Photos mm/www.ipreunion.com)

