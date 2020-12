Fort du succès des éditions précédentes, la ville de Saint-Denis reconduit l'événement "le samedi des papas" ce samedi 5 décembre 2020. Les papas et leurs enfants de moins de 6 ans sont invités à se retrouver au lieu d'accueil "Ti chemin Grand Chemin" à Sainte-Clotilde. Le temps d'une matinée les papas sont conviés à venir échanger autour de leurs expériences de paternité. Nous vous publions le communiqué de la municipalité de la ville de Saint-Denis.

Le samedi des papas revient pour une nouvelle édition ce samedi 5 décembre au lieu d’accueil Enfants Parents " Ti chemin Grand Chemin ", 6 rue Indiana 97490 Sainte-Clotilde.

Cet espace dédié aux enfants âgés de moins de 6 ans a été choisi pour permettre la rencontre et l’échange entre papas. Le temps d’une matinée, ils partagent leurs expériences autour de la paternité et profitent de leur enfant.

Après 7 éditions réussies, le samedi des papas est le rendez-vous qui favorise des moments conviviaux et privilégiés entre père et enfants. " Le père qui s’occupe de son bébé n’aide pas, il exerce son rôle merveilleux et responsable de père "

Samedi des papas - 8ème édition

Samedi 5 décembre de 9h à 11h, 6 rue Indiana 97490 Sainte-Clotilde, " Ti chemin Grand Chemin "

Accès libre et gratuit, plus d’infos aux 0692 09 95 70 / 0262 72 80 37