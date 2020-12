Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Porté par l'association Kreolide, le "festival Big up 974 " est devenu au fil des années, un évènement culturel majeur, portant sur les différentes expressions artistiques et sportives, issues des cultures urbaines. L'équipe du festival, composée d'acteurs majeurs des danses, des musiques et des sports urbains de La Réunion, nous réserve cette année une édition spéciale dans un contexte particulier. Profitez-en, il reste encore quelques places. Nous publions ici le communiqué du Big up 974 (photo festival Big up 974)

Porté par l'association Kreolide, le "festival Big up 974 " est devenu au fil des années, un évènement culturel majeur, portant sur les différentes expressions artistiques et sportives, issues des cultures urbaines. L'équipe du festival, composée d'acteurs majeurs des danses, des musiques et des sports urbains de La Réunion, nous réserve cette année une édition spéciale dans un contexte particulier. Profitez-en, il reste encore quelques places. Nous publions ici le communiqué du Big up 974 (photo festival Big up 974)