Saint-Denis accueille la seconde édition de son Marché aux Fleurs et aux Plantes ce samedi 12 décembre 2020, de 8h à 16h sur la place Paul Vergès. Plusieurs stands rassemblant des professionnels et des passionnés du jardinage et de la décoration fleuriste seront présents sur place. L'entrée est gratuite. (Photo : ville de Saint-Denis)

Les professionnels de la fleur, du végétal et de la décoration fleuristes partageront leurs bons conseils pour un jardinage réussi lors de la seconde édition du Marché aux fleurs et aux plantes de Saint-Denis ce samedi 12 décembre. Des bouquets colorés, des plants, des aromates, des suspensions et autres contenants dédiés à embellir les espaces extérieurs et intérieurs seront disponibles à l'achat sur les différents stands. La journée sera animée par Deejay LSK ainsi que les artistes péi Ornella et Rafaël Pedre et l’orchestre en cuivre de l’association Cimarrom.

Les ateliers :

- Atelier de confection de pots fleuris de Noël avec l’Atelier en fleur

- Atelier de confection de florale avec l’association la fleur de tournesol

Les stands thématiques :

- Box floral (boîte surprise) avec Mme Larissa Langlet

- Le jardin de Montreuil le spécialiste du jardinage avec M. Nabi Bedani

- Compositions de chapeaux fleuris accompagnés de belles variétés d’orchidées péi avec Mme GOVINDAMA et M. Gérard Le Brun

- Compositions de paniers fleuris et de bouquets avec L’Amour en felur de Mme Sandrine Clain

- Les parfums de plantes péi (essence de géranium, de citronnelle...) avec M. Mohamed Assenje

- Plantes grasses et potées fleuries avec La touche verte de Mme Béatrice Delmont

- Profiter des saveurs variées des plantes aromatiques en pot avec Mme Elisette Mayot

- Ajouter une touche de verdure dans votre intérieur avec le tableau végétal sur mesure, compositions florales avec Art Mony de Mme Joddie Calpin

- Plantes vertes et fleuries avec M. Andriano Nourly

- Plantes en pot et plantes à massif avec M. Gilles Lallemand

- Compositions florales avec La corbeille fleuries de Mme Marie Dandin

- Démonstration de tressage en fibre de plantes avec l’Association coeur des îles

- Suspension florale, plantes grasses et cactus avec Succulente succube / Jak O’ koko

- Kokedamas péi Art végétal avec M. Gilbert Blas

- Tradition lonton " Bouquet la tête " démonstration avec M. Axel Ramidge

- Présentation d’objets de jardinerie réalisés en bambou accompagnés de plantes endémiques avec L’Association adesir

- Live Art Performance / Exposition et vente de tableaux avec L’Artiste peintre Mme Alexandra Orange

- Composition florale exotique avec Exploitation fleur exotic Réunion

Les mesures de précaution sanitaires seront respectées avec l’espacement des stands. Un parcours en sens unique sera mis en place et la distribution de gel hydro-alcoolique s'effectuera à l’entrée et à la sortie du site. Le port du masque y sera obligatoire. Enfin, ce Marché aux Fleurs et aux Plantes se tiendra tous les deuxièmes samedis du mois sur cette même place à des horaires qui seront communiqués ultérieurement.