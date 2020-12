Suite à la tenue ce mercredi 16 décembre 2020 de la réunion plénière de la Région consacrée à son budget primitif 2021, Ericka Bareigts dénonce le manque d'investissement de la collectivité territoriale pour la ville de Saint-Denis. Chiffres à l'appui, entre 2011 et 2020, la Région n'aurait contribué qu'à hauteur de 4% des dépenses d'aménagement du chef-lieu. La maire de la ville crie à l'injustice (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Depuis plusieurs années, la mairie de Saint-Denis dénonce "un manque d’intérêt de la part de la Région" pour la ville, "là où d’autres partenaires comme le Département ou l’Union Européenne n’hésitent pas à investir".

Ericka Bareigts critique la gestion du budget régional :

Depuis 2011, la mairie sollicite des aides régionales pour financer différents projets. Selon Ericka Bareigts les fonds accordés sont loin d’être suffisants : "entre 2011 et 2020, Saint-Denis a investi à hauteur de 489 millions d’euros pour aménager la ville, sur cette somme, nous avons obtenu environ 20 millions d’euros de la part de la Région, soit 4% des dépenses totales". La maire a fait le calcul : "cela représente 14 euros par Dionysiens en neuf ans".

- "Soutien aux copains"

Ericka Bareigts rebondit sur le dernier conseil municipal de la ville de Saint-Philippe : "les aides régionales accordées à Saint-Philippe représente, selon son maire Olivier Rivière, 66% du budget investissement de la ville, soit 851 euros aux Saint-Philippois contre les 14 euros accordés aux Dionysiens, ce n’est pas normal". Pour l’élue, "à ce niveau-là, nous ne sommes plus dans une démarche de solidarité mais d’un soutien direct de Didier Robert à Olivier Rivière qui est le premier vice-président de la Région".

Ericka Bareigts y voit un "soutien aux copains" et dénonce "l’injustice" subie par les Dionysiens. "Les habitants de Saint-Denis ne se sentent ni protégés, ni considérés, la Région n’entend pas leurs ambitions". Elle fustige Didier Robert et son ambition personnelle : "ce même président de région qui n’accorde pas d’aides à la ville et aux Dionysiens briguait son siège de maire en 2020, c’est inacceptable".

- Saint-Denis s’interroge sur la gestion des fonds européens –

Il existe un programme européen, le React-UE qui accorde un budget aux régions européennes et aux Européens les plus touchés par la crise. Ce fonds a été versé directement aux présidents de région qui étaient, selon les dirigeants européens, les plus à même de repartir ce budget.

Ericka Bareigts a alors fait une demande le 30 novembre dernier à la Région pour une aide de 20 millions d’euros, provenant de ce fonds européen. Aucune réponse ne lui a été apportée pour le moment. Pourtant, comme la maire le rappelle, "c’est un financement européen, géré par la Région certes, mais c’est l’argent de la solidarité européenne". La maire demande "une réponse au plus vite afin de construire son budget" ; elle précise, en substance, "avoir imaginé son projet sans cette aide, au cas où" même si elle sait que "la ville a tous les droits d’y prétendre".

L’objectif d’Ericka Bareigts "n’est pas de mettre en accusation la gestion de Didier Robert mais d’objectiver les choses" : "les citoyens en ont assez des mensonges".

