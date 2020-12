Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 18 Décembre à 12H34

Malgré un contexte sanitaire contraignant, la ville de Saint-Denis se transforme en centre convivial et étrenne le "noël du bonheur", afin de permettre aux Dionysiennes et aux Dionysiens de célébrer en famille les fêtes de fin d'année, avec à la clé un programme de festivités et de nombreux cadeaux à gagner. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

