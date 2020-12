Ouverts en août, la résidence sénior Léa et l'EHPAD Aude ont bénéficié de l'expertise de Pôle Emploi pour le recrutement de 33 membres du personnel à Saint-Denis. Plusieurs stagiaires ont notamment suivi une formation en hôtellerie restauration et 15 d'entre eux ont pu décrocher un CDI. Nous publions ci-dessous le communiqué de Pôle Emploi Réunion. (Photo d'illustration : AFP/Archives - Loic VENANCE)

"Présent à La Réunion depuis 15 ans, le groupe Mediaustral est une référence en matière de structures d’accueil haut de gamme pour les séniors. Après l’ouverture de deux établissements à Saint-Gilles-les-Bains (2012) et Saint-Pierre (2015), pour lesquels Pôle emploi a assuré le recrutement, le groupe ouvre une nouvelle structure en plein cœur de Saint-Denis. Pôle emploi Réunion s’est également chargé de recruter le personnel de ce complexe de haut standing.

Cette structure propose une offre globale avec :

• La location de 65 appartements T2 en résidence séniors avec des services de type " conciergerie " ouvert 7j/7j,

• La mise à disposition de 85 chambres en EHPAD avec un parcours résidentiel sécurisé pour les personnes âgées dépendantes,

• Des espaces communs de standing : piscine, espace bien-être (esthétique, coiffure), jardin...,

• Des services à la carte : blanchisserie, ménage, restaurant géré par un chef qui s’oriente vers une cuisine inventive, raffinée et adaptée à l’âge des résidents. Le restaurant se destine également au public extérieur afin de maintenir le lien intergénérationnel,

• Les nouvelles technologies comme la domotique, le multimédia et la télémédecine,

• Un lien intergénérationnel : inclusion des crèches case marmailles sur tous les sites.

L’ouverture de ce type d’établissement nécessite de recruter le personnel en veillant à impulser la culture d’entreprise et les valeurs du groupe Mediaustral : confiance, attitude positive, amélioration continue et satisfaction des résidents.

L’objectif pour Pôle Emploi : réaliser un recrutement pointu à la hauteur des exigences du groupe. Selon les attentes professionnelles de l’employeur, les stagiaires ont suivi une formation en Hôtellerie Restauration digne d’un trois étoiles pour se professionnaliser et intégrer les exigences de Mediaustral. Cette opération a également permis de créer une dynamique d’équipe avant-même l’ouverture de la structure.

Le bilan est très positif concernant la partie formation et les embauches. Sur 18 stagiaires, 15 ont signé un CDI (temps plein ou temps partiel) auxquels s’ajoutent les recrutements de la lingère, du responsable administratif et financier (qui a bénéficié d’une action de formation préalable au recrutement), du personnel soignant et du personnel de la crèche case marmailles. Au total 33 embauches ont été réalisées pour le site de Saint-Denis."