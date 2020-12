Une convention-cadre vient d'être signée entre le Département de La Réunion, la Commune de Saint-Denis et le Centre Communal d'Action Sociale. D'une durée de trois ans, elle s'articule autour de trois axes : l'accompagnement des personnes vulnérables, la préservation de la biodiversité et la promotion d'un aménagement du territoire centré sur le développement durable et le bien-être des citoyens. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Saint-Denis s’engage à construire une ville plus solidaire, citoyenne, écologique, ambitieuse et développer plus de fraternité envers ses jeunes, ses séniors et les familles les plus vulnérables. Des objectifs forts, partagés par le département, acteur majeur du développement de l’île et de l’aménagement durable du territoire réunionnais. C’est avec cette même ambition que le Département de La Réunion et la Ville de Saint-Denis ont décidé de collaborer et mutualiser leurs actions autour de thématiques communes pour répondre aux attentes des citoyens : le vivre-ensemble, l’inclusion et la cohésion sociales, l’insertion, l’emploi, et l’attractivité du territoire.

Pour Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis et Présidente du CCAS de la Ville : " Je me réjouis de l’aboutissement et de la signature de cette convention qui va accélérer le développement de projets structurants tant pour les Dionysiennes et Dionysiens que pour le Département. Ce partenariat est un marqueur fort de la démarche de co-construction, de transversalité et d’hyper-proximité, qui anime la mise en œuvre des politiques publiques de la nouvelle équipe municipale. Je tiens à remercier le Président du Conseil Départemental, d’avoir été à l’écoute de la commune, avec un esprit d’ouverture, pour agir ensemble dans l’intérêt général ".

Pour Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental de La Réunion : " La convention signée ce jour ouvre la voie à un partenariat qui touchera directement le quotidien et le bien-être des Dionysiens. Cette rencontre des volontés débouche sur des actions et des mesures qui donneront à Saint-Denis les moyens de ses ambitions, en partage avec les priorités départementales et la vision portée par la Collectivité sur le développement du territoire, un développement voulu durable, équitable, et solidaire ".

Trois axes majeurs ont été définis dans le cadre de cette convention d’une durée de 3 ans renouvelable :

• Mieux accompagner les publics les plus vulnérables par une synergie des actions départementales et communales

Des mesures concertées entre la Ville, par le biais de son CCAS, et le Département, sont essentielles pour assurer le suivi des publics les plus fragilisés et les accompagner à travers des politiques publiques de soutien complémentaires et innovantes. Une nécessité de collaboration mise en exergue par la crise de la Covid-19, pour lutter contre l’isolement des plus démunis.

Cinq actions seront ainsi privilégiées :

• L’amélioration de la coordination des actions communales et départementales notamment sur les aides alimentaires,

• La poursuite du co-financement des actions sociales grâce au Pacte de Solidarité Territoriale et au Plan de Solidarité et d’Urgence Sociale,

• Le renforcement de l’insertion des publics éloignés de l’emploi,

• Le soutien aux filières de formation liées à l’aide à la personne,

• Le développement des Maisons d’Accueillants Familiaux, pour s’adapter au vieillissement démographique.

• Préserver la biodiversité réunionnaise pour embellir le cadre de vie

Le Département en tant que principal propriétaire de biens domaniaux et acteur majeur en matière de préservation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles amplifie ses actions avec la mise en place d’un ambitieux programme de reboisement de l’île pour anticiper les conséquences inévitables du réchauffement climatique. L’objectif est la plantation d’un million de plantes indigènes et endémiques d’ici 2024, en milieu naturel

ainsi que la promotion de la filière bois de goyavier.

Cette ambition rejoint la volonté de la commune de transformer Saint-Denis en véritable ville jardin, en promouvant un aménagement centré sur l’écologie tout autant que l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Sont mis en œuvre notamment, des projets de création d’îlots de fraîcheur, de plantation d’un arbre par naissance, d’embellissement et de verdissement de la ville, en parallèle de la construction et de la réhabilitation de logements facilitant une meilleure intégration paysagère et la création de jardins familiaux.

• Promouvoir un aménagement du territoire centré sur le développement durable et le bien-être des citoyens

Il s’agit pour la Ville et le Département de mettre en synergie leurs compétences pour promouvoir des lieux de vie agréables et de qualité, ce qui se traduit par une vision d’aménagement du territoire partagée et la mise en œuvre de quatre actions majeures :

• Le développement de l’agriculture urbaine biologique ou raisonnée, et la favorisation de circuits courts d’approvisionnement alimentaire et à terme, l’approvisionnement de la restauration scolaire dionysienne,

• Une politique transversale d’amélioration du cadre de vie à travers la réhabilitation des logements les plus démunis et vieillissants. L’objectif à 2026 est la rénovation de 5000 logements sociaux dont 500 devront être réalisés d’ici 2021. Autant de projets et chantiers qui favoriseront toutes les structures œuvrant en matière d’insertion.

• La poursuite de l’entretien des routes et équipements départementaux qui contribueront à rendre Saint Denis plus sûre et attractive,

• Le renforcement de toute forme de partenariats susceptibles de favoriser une meilleure mutualisation des ressources respectives des collectivités. L’objectif étant d’optimiser les ressources foncières, le patrimoine bâti et naturel des deux partenaires."