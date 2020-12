Alors que la préfecture a annoncé mercredi 30 décembre 2020 l'application d'un couvre-feu en deux temps pour la nuit de la Saint-Sylvestre, avec une circulation limitée de 22h à 1h et un couvre-feu total de 1h à 5h, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts déplore cette décision "prise au niveau national en Conseil de Sécurité sans aucune concertation avec les acteurs locaux". Elle demande donc la levée du couvre-feu pour La Réunion au ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.

"D’une part, ce couvre-feu a été établi sans aucune considération du contexte sanitaire local ou des spécificités de notre territoire. En effet, depuis le mois d’août, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités et plus généralement toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais ont fourni des efforts constants considérables coordonnés par le Préfet, qui ont permis de faire baisser drastiquement la circulation du virus COVID-19 sur notre île" souligne l'édile.

Au 25 décembre, la Préfecture et l’ARS, annonçaient un taux d’incidence à la Réunion de 31,4 pour 100.000 habitants, bien en deçà du seuil d’alerte de 50 pour 100.000 habitants.

"D’autre part, cette décision prise depuis Paris de manière unilatérale, et son annonce à la veille du réveillon remet en cause, sans préavis, l’ensemble des projets planifiés par les Réunionnaises et les Réunionnais, dans le respect des gestes barrières, comme ils le font depuis des mois, pour fêter l’événement" continue Ericka Bareigts.

"Elle ébranle tout autant le secteur économique déjà durement touché par la crise, en déstructurant notamment l’organisation des professionnels du tourisme et de la restauration, qui devront par exemple, faire face à une vague d’annulation de réservations de dernière minute" continue-t-elle.

D'après la maire, cette décision risque "d’entraîner des effets collatéraux directement dommageables pour la sécurité des familles réunionnaises en ce jour de réveillon du nouvel an. Sur les routes d’abord avec des risques majeurs d’embouteillages, d’accidents et de conduite sous l’emprise de l’alcool qui seront

concentrés sur une plage horaire resserrée par l’application du couvre-feu. Mais également dans l’ensemble des communes de notre île dans lesquelles cette décision est jugée injuste car incompréhensible et subite. Une grande colère est ressentie à son égard"

La maire de Saint Denis, Ericka Bareigts, a saisi le Ministre des Outre-mer afin de lui demander de suspendre le couvre-feu pour le territoire de la Réunion. Elle demande la poursuite de l’application de la stratégie réunionnaise de lutte contre la Covid-19 qui a démontré ces derniers mois toute son efficacité.