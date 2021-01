Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Habitant(e)s du centre-ville de Saint-Denis prenez note : Runéo effectue actuellement des contrôles de réseau d'assainissement en centre-ville. Ces interventions se feront par secteur, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 15h00. "Ces vérifications sont indispensables et permettent de prévenir les risques, par temps de pluie en particulier, de saturation des réseaux d'assainissement et ainsi d'assurer un traitement performant des eaux usées et, par là, la préservation de l'environnement et des milieux naturels souligne Runéo (Photo rb/www.ipreunion)

