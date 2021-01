La ville de Saint-Denis est pleinement engagée sur le sujet essentiel de la sécurité. C'est une garantie indispensable pour maintenir la tranquillité publique et promouvoir le vivre ensemble. Dès sa prise de fonction, la maire de la Ville a réuni un Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance (CLSPD), instance clé pour conduire la politique locale de prévention de la délinquance. Fidèle à sa démarche de co construction, la mairie de Saint-Denis a joué un rôle fédérateur pour rassembler les acteurs et démultiplier les forces et l'efficacité de chacun. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jeudi 14 janvier, un commerçant et sa famille ont été victimes d’une agression dans leur commerce, rue du Maréchal Leclerc, alors qu’ils tentaient d’empêcher des individus mal intentionnés de leur voler des marchandises.

Pour Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis : " Je condamne fermement l’agression subie par ce couple de commerçants et leur fils au cœur du centre-ville de Saint-Denis. Nous mettons tout en œuvre pour préserver la sécurité de tous et le bien-vivre ensemble dans notre ville. Depuis le début de mon mandat, nous avons réuni par deux fois avec le Préfet, l’ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité autour d’une stratégie commune qui sera présentée en février lors du prochain Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la lignée de la nouvelle stratégie territoriale 2020-2024 de prévention de la délinquance ".

Pour Gérard Françoise, Adjoint délégué aux Finances et à la Sécurité : " Ces violences sont inacceptables. Je me suis rendu sur les lieux pour échanger avec le commerçant agressé et l’union des commerçants du centre-ville. Dès à présent, nous avons décidé d’intensifier les patrouilles de la police municipale. Les images enregistrées par nos caméras de surveillance sont à la disposition des enquêteurs pour que justice soit faite. Au-delà, nous renforçons la collaboration entre la police nationale et la police municipale en menant des patrouilles régulières de contrôle conjointes ".

Pour Raihanah Valy, Conseillère municipale déléguée au Centre-Ville : " Ces actes d’agression sont le fait de certains et demeurent isolés dans le centre-ville. Fort heureusement, nous n’avons rien eu à déplorer lors du surcroît de fréquentation du centre-ville au moment des fêtes de fin d’année. Toutefois, ces agissements répréhensibles brisent le travail que nous menons avec l’ensemble des commerçants de Saint-Denis pour proposer aux citoyens une offre de commerces, de divertissements et de loisirs qui contribuent à faire de notre ville une commune dynamique et attractive ".

L’équipe municipale a fait de la sécurité un des axes essentiels du mandat et a mis en œuvre un ensemble d’actions stratégiques pour lutter contre la délinquance :

Agir de manière concertée.

Depuis le début de la mandature, la mairie de Saint-Denis, a organisé deux réunions avec l’ensemble des acteurs pour créer des synergies, décupler les forces et l’efficacité de chacun tant dans les domaines de la prévention que de la répression : le préfet, l’autorité judiciaire, les polices nationale et municipale, l’éducation nationale, les bailleurs, les associations de médiation et les habitants eux-mêmes.

Renouveler la convention communale de coordination de la police municipale et de la police nationale. La Mairie et la Préfecture renforce leur partenariat, avec l’avis favorable de la Justice, pour optimiser le travail conjoint des services dans le respect des champs de compétences de chaque partie et amplifier la coordination opérationnelle avec une intensification des patrouilles mixtes et la transmission réciproque quotidienne en temps réel des informations et des moyens mobilisables.

Créer des Groupes de Partenariat opérationnel (GPO) dans le cadre de la stratégie locale de prévention de la délinquance.

Composés de la police municipale, de la police nationale, des bailleurs sociaux, des élus, de la CINOR des associations de quartiers, de l’éducation nationale et de la Préfecture, ces GPO ont pour mission d’apporter une réponse sur-mesure aux problématiques rencontrées sur les secteurs concernés avec un rapprochement du lien police-population et le développement d’une police de proximité pour réduire le sentiment d’insécurité. Il y a actuellement 4 GPO sur le territoire de la commune.

Mairie de Saint-Denis