Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 15 Janvier à 11H36

Les piscines municipales dionysiennes partagent leurs programmes en ce début d'année 2021. Les horaires sont susceptibles de varier en fonction des périodes scolaires et des vacances. L'accès aux différentes piscines est gratuit le dimanche. Il est important de rappeler que les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte et qu'il n'est plus possible d'accéder aux piscines 30 minutes avant leur fermeture. Nous publions le programme détaillé ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

