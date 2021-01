L'ARS annonce le calendrier de vaccination :

Martine Ladoucette, directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion (ARS) annonce que les personnels hospitaliers de plus de 50 ans auront accès aux vaccins dès demain, mardi 21 janvier 2021. Les quatre premiers centres de vaccination ouvriront leurs portes du 21 au 27 janvier 2021 inclus exclusivement pour les professionnels de santé, hors hospitaliers inclus, de plus de 50 ans. Dès le 28 janvier 2021, les huit centres prévus par l'ARS seront accesibles aux plus de 75 ans sur rendez-vous, et pour les personnes avec une prescription médicale.