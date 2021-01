Manifestation nationale créée en 2017, la Nuit de la Lecture célèbre le plaisir de lire et tente de démocratiser l'accès à la lecture. En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme en "Nuits de la lecture" pour une programmation encore plus riche" indique la Ville de Saint-Denis . "A Saint-Denis, ces Nuits de la Lecture s'étendront sur 3 soirées et se dérouleront à la médiathèque François Mitterrand mais aussi à la bibliothèque de La Montagne" note la commune dionysienne dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo AFP)

Demandez le programme

• Vendredi 22 janvier

- Jeu de piste "Voyage au pays des albums". La bibliothèque de la Montagne vous propose un jeu de piste à travers les albums

- Bibliothèque de La Montagne de 16h00 à 17h00. 8 participants maximum. Pour tout public à partir de 6 ans. Inscription au 0262 23 71 23

- Atelier d’écriture " Les Contes de la Nuit " avec Peggy-loup Garbal. La bibliothèque de la Montagne vous propose un atelier d’écriture en soirée avec Peggy-Loup Garbal.

- Bibliothèque de La Montagne de 17h00 à 19h00. 12 participants maximum. Pour jeune public à partir de 7 ans. Inscription au 0262 23 71 23

- Spectacle "GMK" par la Compagnie Baba Sifon. La bibliothèque de la Montagne vous invite dans sa cour pour découvrir un spectacle théâtralisé de conte traditionnel de la Réunion revisité à destination des enfants fabriqué par la compagnie Baba Sifon.

- Bibliothèque de La Montagne de 19h00 à 20h00. Dans la cour de la bibliothèque : sous réserve de bonne condition météo.. Tout public sans réservation

- Atelier de lecture de Kamishibai. L’espace jeunesse de la médiathèque François Mitterrand vous propose de participer à une lecture de Kamishibai en plusieurs langues (français, créole, malgache, shimahorais, anglais, allemand, russe), pour les grands et petits dès 4 ans

- Médiathèque François Mitterrand de 18h à 19h. Pour tous à partir de 4 ans. Dans la limite de la jauge autorisée par les conditions sanitaires

Samedi 23 janvier

- "Latelié sirandanes"" avec Teddy Iafare-Gangama . Une sirandane est une forme de devinette en langue créole. Les sirandanes portent sur la vie quotidienne ; naïves, humoristiques, poétiques...

- Médiathèque François Mitterrand - Salle Kriké Kraké de 18h00 à 19h00. 12 personnes maximum. A partir de 7 ans. Inscription à l’accueil de la médiathèque

- Atelier d’écriture " Les Contes de la Nuit " avec Peggy-loup Garbal. La médiathèque François Mitterrand vous propose un atelier d’écriture en soirée avec Peggy-Loup Garbal.

- Médiathèque François Mitterrand de 17h00 à 19h00. 12 participants maximum. Pour jeune public à partir de 7 ans. Inscription à l’accueil de la médiathèque

- Spectacle "GMK" par la Compagnie Baba Sifon. La médiathèque François Mitterrand vous invite à découvrir un spectacle théâtralisé de contes traditionnel de la Réunion revisités à destination des enfants fabriqué par la compagnie Baba Sifon.

- Médiathèque François Mitterrand de 19h00 à 20h00. Tout public sans réservation et dans la limite des places disponibles dans le hall.

- "Relire/Relier les Mascareignes et l’océan Indien"; La médiathèque François Mitterrand et l’association Aldroi (Association logistique pour le développement et la recherche de l’océan Indien) vous proposent un atelier de lecture pour redécouvrir des textes poétiques ou fondateurs ayants pour berceau l’océan Indien.

- Médiathèque François Mitterrand de 19h00 à 21h00. Tout public. Sans réservation et dans la limite des places disponibles en espace adulte.

- Murder Party par "Les Faiseurs de Légendes". Soirée enquête style " Murder Party " avec création d’une intrigue littéraire et ses accessoires avec l’Association Les Faiseurs de Légendes.

- Médiathèque François Mitterrand - Salle d’étude (étage) de 19h00 à 21h00. Public ado ou adulte. Inscription à l’accueil de la médiathèque dans la limite des 30 places disponibles.

- Piano solo avec Patt Burer "Relire le monde en musique". Prestation de piano solo de musiques du monde " Relire le monde en musique " avec Patt BURTER.

- Médiathèque François Mitterrand de 20h30 à 21h30. Tout public. Sans réservation dans la limite des 80 places disponibles dans le hall.

Dimanche 24 janvier

- Spectacle "Piedboi la parol : l’arbre à palabres" par la compagnie Nektar. Enfant espiègle, Zulia apporte beaucoup de joie à ses parents. Cependant il lui arrive une chose étrange : les mots ne passent pas ses lèvres. Elle est l’objet des moqueries des enfants de l’école. Mais à la différence des autres, Zulia est douée d’une sensibilité hors-norme. Et pour cause ! Elle sait parler au vent...

- Médiathèque François Mitterrand de 15h00 à 16h00. Tout public sans réservation et dans la limite des places disponibles.

• Nuits de la Lecture du 22 au 24 janvier, médiathèque François Mitterrand et bibliothèque de La Montagne. Accès libre et gratuit dans le respect des mesures sanitaires

Plus d'informations sur le site www.saintdenis.re