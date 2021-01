Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Une rencontre entre les acteurs réunionnais du service civique s'est tenue ce lundi 18 janvier 2021 au siège du Centre régional d'information jeunesse (CRIJ). La sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse, Camille Dagorne, a pu échanger avec les deux premiers volontaires réunionnais au Service National Universel. Cédric Séverin et Chloé Fecty ont débuté ce lundi leur mission d'intérêt général au sein du CRIJ, structure spécialisée dans l'orientation scolaire et l'emploi jeune. Le CRIJ a décidé de soutenir le SNU et défendre les valeurs de la "solidarité et de la responsabilité citoyenne" (Photo ha/www.ipreunion.com)

