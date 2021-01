Publié il y a 56 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Janvier à 16H06

Afin d'assurer un service de qualité aux familles, la ville de Saint-Denis procédera à des travaux de nettoyage et de maintenance réglementaire du centre funéraire de Primat. Ces travaux se dérouleront les lundi 1er et mardi 2 février 2021. Durant ces deux jours, les crémations seront donc interrompues et seront redirigées vers le crématorium de Saint-Pierre (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Afin d'assurer un service de qualité aux familles, la ville de Saint-Denis procédera à des travaux de nettoyage et de maintenance réglementaire du centre funéraire de Primat. Ces travaux se dérouleront les lundi 1er et mardi 2 février 2021. Durant ces deux jours, les crémations seront donc interrompues et seront redirigées vers le crématorium de Saint-Pierre (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)