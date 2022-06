Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Mercredi 1er juin 2022, la ville de Saint-Denis en partenariat avec le Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) a organisé un village santé autour de la vie sexuelle sur la Place Paul Vergès. Cette journée d'information et de prévention aura pour but la prise de conscience au dépistage et de la lutte menée contre le VIH mais pas seulement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

