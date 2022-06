Dimanche 5 juin 2022, la ville de Saint-Denis met en place le "dimanche ô Barachois" de 15h à 19h. L'occasion de profiter d'un moment convivial et d'une ambiance unique. Pour sa troisième édition de l'année, la Ville de Saint-Denis en partenariat avec les commerçants du Barachois et les restaurateurs vous invitent à profiter du coucher de soleil avec de nombreuses activités sur ce lieu historique. Nous publions ci-dessous le programme de cet événement de la ville de Saint-Denis. (Photos d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Au programme :

- Jeux vidéo d’arcade,

- Mini karts, jeux lontan,

- Animation Just Dance, structures gonflables, Bulles géantes,

- Fabrication " Ti banc " lontan,

- Animations sportives : Découverte du Taï Chi Chuan avec l'association RK et venez célébrer la fête du vélo au Barachois

- Animations musicales : Éric Toave Quartet et Projet Manouche ( Guitares et Violon)

- Ateliers prévention-santé : massage énergétique, dépistage du diabète

- Atelier culturel : peluches musicales de la faune péi et dégustation de tisane péi, confiseries et jus de fruits frais, qui sauront ravir les plus gourmands.

Le Barachois sera fermé à la circulation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.

www.ipreunion.com / [email protected]