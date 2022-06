L'association "Village des Pêcheurs" a présenté son local associatif rénové, ce vendredi 3 juin 2022, dans le quartier du Bas de la rivière, à Saint-Denis. L'association, qui oeuvre à développer des activités culturelles, sportives et solidaires, a pu bénéficier de l'aide de la mairie de Saint-Denis pour réaménager son local vieillissant. (Illustration : tr/www.ipreunion.com)

L'association "village des pêcheurs", qui existe depuis 2008, a pour vocation de "favoriser le vivre-ensemble et de développer la cohésion sociale dans le quartier", comme l'explique le président de l'association, Richard Dalleau. Pour parvenir à cet objectif, l'association propose des activités sportives, des randonnées, des voyages, des ateliers de cuisine, de couture, mais également des distributions alimentaires pour les sans-abris.

Brigitte Adame, 2e adjointe à la mairie de Saint-Denis, et Marylise Isidore, élue du secteur Bas de la rivière, étaient présentes ce vendredi pour assister à la présentation du local réaménagé de l'association

Elles se sont toutes deux félicitées que la mairie de Saint-Denis participe au développement de cette association "essentielle pour la cohésion sociale dans la ville".

Pour réaménager ce local qui devenait de moins en moins exploitable, la mairie a fait appel à plusieurs petites entreprises du quartier. "La mairie a sollicité des entreprises de proximité dans le secteur du bâtiment pour réaménager ce local, ça leur permet de travailler, et dans le même temps, ça permet à l'association d'agir dans un meilleur cadre. Ce processus favorise la cohésion au sein du quartier et est profitable à tout le monde : les entreprises, l'association, et les habitants du quartier qui en bénéficie", explique la 2e adjointe à la mairie.

Cette aide accordée de la part de la mairie de Saint-Denis s'inscrit dans la volonté de celle-ci de développer la cohésion et le sentiment d'appartenance des habitants au sein des différents quartiers de la ville.

Si vous voulez en savoir davantage sur l'association "village des pêcheurs", vous pouvez appeler au 02 62 46 35 82, ou vous rendre directement sur place, au 33 rue Quai Est, sur le chemin de la digue Bas de la rivière, à Saint-Denis.

tr/www.ipreunion.com / [email protected]