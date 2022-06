Publié il y a 6 minutes / Actualisé le Mardi 31 Mai à 12H19

Dans le cadre de 'Rendez-vous aux jardins', le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), l'aéssocation Cacao Péi et les Jardins Créoles organisent un troc de plantes et de petit matériel de jardin ce dimanche 5 juin 2022 de 8h30 à 13h00 sur le parking du CAUE au 12 rue Monsieigneur de Beaumont à Saint-Denis. Une visite des jardins partagés des Camélias (Saint-Denis) aura lieu à partir de 14h30 (départ du 26 boulevard Doret)

Dans le cadre de 'Rendez-vous aux jardins', le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), l'aéssocation Cacao Péi et les Jardins Créoles organisent un troc de plantes et de petit matériel de jardin ce dimanche 5 juin 2022 de 8h30 à 13h00 sur le parking du CAUE au 12 rue Monsieigneur de Beaumont à Saint-Denis. Une visite des jardins partagés des Camélias (Saint-Denis) aura lieu à partir de 14h30 (départ du 26 boulevard Doret)