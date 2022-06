Ce samedi 4 juin 2022 s'est déroulée la matinée des parents à Saint-Denis, avec comme objectif de "sensibiliser les parents sur les effets des écrans sur les marmailles, tout en ne les accusant ou culpabilisant pas", selon Arlette Fontaine, responsable du lieu d'accueil parents enfants, où a eu lieu l'événement, dans le quartier du Chaudron. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis

"Plusieurs problématiques du quotidien, comme l’alimentation ou le manque de concentration sont parfois dues au trop plein d’écrans. Mais la question est "qu’est-ce qu’on fait?". Et ça, Arlette et les autres éducateurs et intervenants, car c’est avant tout un travail d’équipe, ont de multiples réponses. Plusieurs jeux ont été réalisés avec des objets de récupération, comme des boites de lait, des rouleaux de papier toilette ou encore des pailles. On retrouve ainsi toute sorte de jeux pour faire bouger les enfants, les aider à se concentrer ou encore travailler leur motricité.

Sur place également, deux éducatrices animent un atelier afin de créer des bouteilles sensorielles. "Cela permet de créer un retour au calme car on sait que les écrans ça excite, et puis ils pourront le reproduire à la maison, c’est ça qui est bien aussi ", explique Arlette. Il y avait également Gauthier Steyer, éducateur spécialisé de métier mais qui était là sous sa casquette d’écrivain, pour présenter son livre " le syndrome de Gollum".

Une quinzaine de parents ont répondu présent pour participer à cette matinée, qui est avant tout un moment d’échanges, entre les parents eux-mêmes. Pour rappel, ces temps sont gratuits et anonymes.

Le lieu d’accueil parents enfants est ouvert depuis sept ans mais a récemment changé d’équipe. Et cette dernière compte bien renouveler la démarche avec d’autres actions de ce type sur d’autres thématiques".