La Fête de la Musique fait son grand retour cette année à Saint-Denisn pour le plus grand bonheur des 800 artistes qui seront présents ce mardi 21 juin 2022. Au programme : chants, danses, concerts improvisés, scènes géantes...C'est toute la ville qui va résonner et se tinter de musique en tout genre toute la soirée et jusqu'au lendemain. Un évènement musical plus qu'attendu pour la ville et ses principaux acteurs culturels mais aussi économiques. (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

