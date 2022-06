Vendredi 10 juin 2022, les élèves de l'école Gabriel Macé ont reçu leur diplôme après trois années de Plan anglais. Leur précieux leur a été remis par la maire Ericka Bareigts, après une chanson et avant un lancer de chapeaux en l'honneur des diplômés. Près de 1.800 marmailles recevront eux aussi ce diplôme. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Le Plan anglais a vu le jour il y a 13 ans déjà. Au départ, à simple titre expérimental avec seulement quelques classes. C’est seulement quelques années plus tard que le principe s’est généralisé pour concerner aujourd’hui 44 écoles dionysiennes, soit plus de 6 000 enfants, allant de la grande section au CE1. Sur la pause méridienne, une fois par semaine, ils assistent à un cours ludique de 45 minutes, mis en place par Les Petits Bilingues.

Pour les accompagner, 140 intervenants sont mobilisés tout au long de l’année, aussi bien des étudiants, des retraités ou encore des étrangers et étudiants Erasmus.

" Il faut juste que les intervenant soient très à l’aise à l’oral en anglais ", précise Samira Locale, responsable de l’Institut Municipal des Langues.

" C’est de l’initiation et c’est une super initiative, on fait de l’anglais en s’amusant, en jouant, en chantant… L’essentiel c’est de leur donner envie d’approfondir l’apprentissage de l’anglais et d’y prendre goût ", raconte, Emmanuelle Turpin, une intervenante.

