Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Samedi 18 juin 2022, le XV Dionysien, club de rugby du chef-lieu, organise le traditionnel challenge Paille-en-Queue au Stade Abbé Datas de 14h à 19h de Saint-Denis. L'objectif est de faire rencontrer les meilleurs joueurs des catégories U8, U10 et U12 de toutes les écoles de rugby réunionnaises, pour donner aux jeunes l'esprit de compétition et d'excellence. Ce tournoi vise aussi à renforcer les valeurs du monde du rugby auprès des jeunes joueurs, afin d'en faire des citoyens responsables et respectueux. Pour la 12ème édition, près de 400 jeunes s'affronteront, encadrés par une centaine d'éducateurs. Nouveauté cette année : le tournoi prend une dimension internationale avec la participation de deux équipes mauriciennes en U12 : les Western Cowboys et les Northern Pirates. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

