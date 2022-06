Afin de permettre aux jeunes, notamment ceux les plus éloignés de l'emploi et de la formation, de mieux connaitre et s'insérer dans les métiers du numérique, le CRIJ (Centre régional information jeunesse) Réunion, lauréat de l'appel à projets "innovation" de la Grande École du numérique, lance l'opération "deviens acteur de ta candidature !". Les jeunes intéressés pourront ainsi bénéficier gratuitement d'entretiens personnalisés et d'ateliers collectifs de création de CV, lettre de motivation, CV vidéo, e-portfolio et de simulation d'entretiens d'embauche. Nous publions leur communiqué. (Photo www.ipreunion.com)

En réponse à l'intérêt croissant pour les métiers du numérique et des nouvelles technologies, le CRIJ a lancé depuis ce début d'année, lance l'opération "deviens acteur de ta candidature !".

Afin de répondre aux besoins de soutien et d'accompagnement socio-professionnel des publics fragiles et/ou invisibles, l'opération "deviens acteur de ta candidature" vise à accompagner les jeunes du territoire, en priorité ceux éloignés de l'emploi et de la formation, peu ou pas qualifiés, et qui souhaitent se (re)orienter vers une formation ou un métier du numérique. Pour ce faire, un accompagnement gratuit et personnalisé est proposé aux jeunes via la mise en place d'entretiens individuels de positionnement et d'une série d'ateliers collectifs en pédagogie active.

Concrètement, l'accompagnement proposé par l'équipe du CRIJ visera à faire émerger ses talents et son parcours pour les valoriser à travers sa candidature. Les participants pourront construire leur CV et lettre de motivation, mais aussi développer des supports innovants afin de se démarquer des autres candidats (CV vidéo et e-portfolio sur la plateforme ERO). L'objectif est de consolider leur candidature afin de mettre toutes les chances de leur côté, avant de postuler pour l'emploi ou la formation de leurs rêves, pour une insertion sociale et professionnelle durable. À l'issue de cet accompagnement, les jeunes le souhaitant pourront également obtenir des Open Badges, afin de valoriser leurs "savoir-être" et leurs compétences informelles dans la suite de leur parcours professionnel.

Pour participer à l'action "deviens acteur de ta candidature !" et pouvoir bénéficier de l'accompagnement personnalisé et gratuit de l'équipe du CRIJ Réunion, les jeunes intéressés peuvent contacter le 0262 20 98 20 ou [email protected]