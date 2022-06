Mardi 21 juin 2022, de nombreuses activités sont organisées à Saint-Denis pour la fête de la musique. Pour cette occasion, de nombreuses rues de la ville seront fermées aux voitures. Retrouvez les détails ci-dessous.

• Dès 13h, la rue de Paris sera fermée, et ce, jusqu’à 2h du matin.

• A partir de 16h, les rues Maréchal Leclerc, Pasteur, de la Compagnie, Alexis de Villeneuve et Jean Chatel seront fermées.

• A partir de 18h, les rues Labourdonnais, de la Victoire, Amiral Lacaze, de Nice, Four à Chaux, Rontaunay, Mal Pavillon.

• Le boulevard Gabriel Macé reste ouvert à la circulation.

Il sera donc primordial de prendre ses précautions bien en amont. Pour retrouver le programme complet de la fête de la musique à Saint-Denis, cliquez ici.