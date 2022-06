Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Après deux ans d'absence, la musique retentit de nouveau dans la ville de Saint-Denis. Pour célébrer le retour de la Fête de la musique, la commune a vu les choses en grand, et a disposé des scènes un peu partout dans le centre-ville du chef lieu. Plus de 1.000 artistes et 27 scènes ont été programmés (Photo as/www.ipreunion.com)

