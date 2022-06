Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 40 minutes

Mardi 21 juin 2022, en matinéé, les écoles dionysiennes étaient au rendez-vous pour un cours de yoga géant, entre chant, respiration et postures à l'occasion de la journée internationale du yoga. Pour cette huitième année, la ville de Saint-Denis, en partenariat avec l'Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles (ARRCC) et le Consulat d'Inde, organise non pas une journée mais une semaine du yoga au coeur du dojo de Champ Fleuri. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

